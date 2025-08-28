В России резко выросло число звонков по мобильным после блокировки в мессенджерах

Россияне стали чаще звонить по мобильному телефону после введения ограничений на звонки в мессенджерах. По данным Минцифры, таких звонков теперь на 20-30% больше. Это привело к росту нагрузки на сети и сбоям соединения.

Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ организацией) повлияла на то, что россияне стали чаще звонить друг другу по обычным мобильным номерам. В августе рост голосового трафика в сетях связи составил порядка 20-30%, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минцифры.

Из-за выросшей нагрузки на сети иногда наблюдаются сбои при дозвоне в сотовых сетях, говорят игроки рынка связи. Это не постоянная и не повсеместная ситуация, но все-таки такое случается. Значительная часть голосового трафика (до 30%) проходила по технологии VoLTE в сетях LTE. Когда отключается интернет и к этому добавляется ушедший из мессенджеров трафик, голосовые вызовы возвращаются в сети старых стандартов 2G и 3G, что приводит к перегрузке оборудования. Операторы давно отвыкли от таких нагрузок, и сети явно не справляются, хотя 15 лет назад такое бывало только в новогоднюю ночь.

Изначально звонки через мессенджеры использовались для экономии на роуминге или звонках за границу. За последние полтора десятка лет люди привыкли не только переписываться в мессенджерах, но и звонить через них даже внутри одного города.

На горизонте трех-четырех месяцев с момента блокировок «голоса» в мессенджерах ожидается, что не менее 50% местных вызовов с мобильного на мобильный по стране (обычно попадающих в пакеты минут), вернется в сотовые сети. При этом доля междугородних звонков, которые перейдут к операторам, составит 15-20%, а международного трафика – не более 5%. В последнем случае абоненты, скорее всего, будут использовать видеоплатформы и альтернативные мессенджеры.

По подсчетам экспертов, из-за недоступности звонков в мессенджерах расходы абонентов к концу года могут увеличиться до 7% – эти деньги операторам следует направить на развитие связи, в том числе в удаленных местах, считают эксперты. Сегодня ей не обеспечены 90% обследованных участков российских дорог, а для 7% населения она вообще недоступна.

Москва, Зоя Осколкова

