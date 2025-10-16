Треть жителей Полевского осталась без отопления после аварии (ФОТО)

Около 13 тысяч жителей Полевского остались без отопления в результате крупной коммунальной аварии.

Как сообщили в областной прокуратуре, 14 октября была повреждена труба в районе перекрестка улиц Фурманова и Бажова. Соответственно, перестало поступать тепло в южную часть города. Под отключение попали 130 домов, где живут около 13 тыс. жителей.

В пресс-службе городской администрации рассказали, что устранить аварию сложно из-за того, что рядом с теплосетью проходят сети газо- и электроснабжения, а сама поврежденная труба проложена на глубине 4,5 м.

Принято решение о переводе детских садов южной части города на режим «дежурной группы», уроки в школах сокращены до 30 минут. В стационаре поликлиники температурный режим поддерживается техническими средствами.

Вечером 15 октября глава города Константин Поспелов вновь выехал на место аварии, где рабочие круглые сутки ликвидируют последствия ЧП. Точное место прорыва удалось установить только к 20:00.

В 5 часов утра 16 октября сотрудники «ПКК-Энерго» вырезали поврежденный участок трубы, в 7 часов утра привезли на место новую трубу. Работы планируется закончить сегодня до конца рабочего дня.

Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Полевской, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube