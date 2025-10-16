В Полевском заменили лопнувшую трубу тепломагистрали

В Полевском коммунальщики завершили работы по замене поврежденного участка трубы тепломагистрали.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, уже началось заполнение системы и проверка качества ремонта (опрессовка). Далее специалисты «ПКК-Энерго» удалят воздух из системы, включат котлы и начнут постепенно повышать температуру. Это займет несколько часов. Если не произойдет новых порывов, отопление в южной части Полевского появится после 20:00.

Как уже писал «Новый День», вечером 14 октября была повреждена труба в районе перекрестка улиц Фурманова и Бажова. Перестало поступать тепло в южную часть города. Под отключение попали 130 домов, где живут около 13 тыс. жителей.

Устранить последствия ЧП было нелегко из-за того, что рядом с теплосетью проходят сети газо- и электроснабжения, а сама аварийная труба проложена на глубине 4,5 м.

Было принято решение о переводе детских садов южной части города на режим «дежурной группы», уроки в школах сократили до 30 минут. В стационаре поликлиники температурный режим поддерживается техническими средствами.

