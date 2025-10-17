В южной части Полевского восстановили теплоснабжение

Администрация Полевского отчиталась об устранении последствий коммунальной аварии, в результате которой треть города, вся его южная часть, почти три дня оставалась без отопления.

«Уважаемые полевчане! Котельная запущена и постепенно набирает температуру, давление рабочее и тепло возвращается к потребителям. Авария устранена!» – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Горожане в соцсетях подтверждают, что батареи потеплели, но жалуются на то, что вода из кранов идет очень грязная, «цвета какао».

Как уже писал «Новый День», вечером 14 октября была повреждена труба в районе перекрестка улиц Фурманова и Бажова. Перестало поступать тепло в южную часть города. Под отключение попали 130 домов, где живут около 13 тыс. жителей.

Устранить последствия ЧП было нелегко из-за того, что рядом с теплосетью проходят сети газо- и электроснабжения, а сама аварийная труба проложена на глубине 4,5 м.

Полевской, Елена Владимирова

