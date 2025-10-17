До конца года будут запущены несколько участков М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени

Уже до конца текущего года в эксплуатацию будут запущены несколько участков трассы М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени. Об этом сообщил на совещании с Владимиром Путиным заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Общая длина трассы составит более 300 км.

Напомним, что в июле 2025 года был запущен в эксплуатацию участок трассы М-12 «Восток» Дюртюли – Ачит, а также участок в Пермском крае. Проезд по новой дороге сразу сделали платным.

Екатеринбург, Елена Васильева

