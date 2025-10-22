В России массово отключается Вотсап

В регионах России массово сбоит мессенджер Вотсап (принадлежит компании Мета – экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России). Как сообщает «Новый День», на работу Телеграмма и Востапа жалобы стали поступать еще ночью. В частности, с 12 часов ночи 22 октября мессенджеры перестали работать в Свердловской области. Утром Телеграм уже работал нормально, а Вотсап начал «сбоить» в веб-версии с 11.30, к 14 часам по уральскому времени на компьютере программа перестала работать совсем, требуя подключить устройства к Интернету, пишут читатели «Нового Дня».

Аналогическая ситуация, сообщают пользователи, наблюдалась в Московской области, на Вологодщине, на Ямале и других регионах России. После 13 часов по московскому времени начали фиксироваться жалобы на работу Вотсапа на мобильной версии.

О причинах отключения мессенджера пока ничего не известно. Некоторые эксперты высказывают версию, что сбой как-то связан с аварией в США, которая случилась два дня назад и массового повлекла за собой перегрузку сетей и отключения узлов в разных частях мира.

Екатеринбург, Елена Васильева

