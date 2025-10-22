Шаурма и донер, вейп и шоп – митрополит Евгений призвал защищать русский язык

защищать русский язык и прививать любовь к нему детям призвал митрополит Екатеринбургский и Верхотурский, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Евгений.

«Ехал по Москве в Российскую академию образования. На Всероссийскую конференцию по формированию речевой культуры школьников. Ехал и читал самые заметные буквы города – вывески и витрины. То, что чаще всего читают наши дети: Шаурма и донер, вейп и шоп, сэйл и кэшбэк, каршеринг и кикшеринг, сэлфи, синема парк, саммит, фреш, хотдог… Послушал бойкую беседу компании молодых ребят около автобусной остановки, мощно пропитанную матерными и труднопереводимыми словами. Сложил прочитанное и услышанное вместе, и пришлось быстро переписать тезисы моего доклада. Главная мысль получилась такой: пока наши воины на Донбассе своей кровью оплачивают возможность сохранения русского языка – здесь, в сердце России надо не дронами и снарядами, а уроками и примерами отстаивать главную ценность народа – русскую литературную речь. Любить родной русский язык. Знать, пользоваться, изучать и бережно хранить его – это и есть стратегия и тактика национальной безопасности, суверенитета и выживания нашего народа, имя которому – Святая Русь!», – написал владыка в своем телеграм-канале.

Напомним, что в Госдуме неоднократно поднимался вопрос о том, что вывески в российских городах необходимо переводить на русский язык.

В июне этого года депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, направленный на защиту русского языка в публичном пространстве.

Согласно документу, реклама, вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть на русском языке. Допускается также их дублирование на языках народов России или на иностранных языках, но только при условии полного соответствия содержания и равнозначности оформления с русскоязычной версией.

Принятые поправки также ограничивают использование иностранных слов в названиях жилых комплексов и микрорайонов.

Как писал «Новый День», уральские филологи пояснили, почему в вывесках так много англицизмов – некоторые до сих пор считают это модным.

