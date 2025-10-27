Суд оставил под арестом бывшего директора «ВСМПО-Ависма» до 29 января 2026 года

Ленинский суд Екатеринбурга оставил под арестом бывшего директора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе судов Свердловской области, в суд было направлено ходатайство следствия, в соответствии с которыми меру пресечения в виде ареста пролили до 29 января 2026 года.

Напомним, что изначально Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере – часть 4 статьи 159 УК РФ.

Кроме того, по этому же делу был арестован гендиректор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко.

По версии следствия, Михаил Воеводин, будучи гендиректором ПАО «ВСМПО-Ависма» в 2016-2020 годах, заключил договоры на поставку шихтового материала (титанового сырья) с двумя фирмами ООО «Торгово-промышленный вектор» и «НПО ВторПромРесурсы» по завышенным ценам. При этом, как указывало следствие, российский поставщик аналогичной продукции ООО «РегионПром» продавал этот же материал дешевле.

Как следует из материалов дела, деятельность фирм-поставщиков титанового сырья была подконтрольна гражданину США Игорю Райхельсону, который занимает должность консультанта в швейцарской компании – поставщике титана Interlink Metals and Chemicals AG (далее – «Интерлинк») по направлению организации работы с Россией и странами СНГ.

Райхельсон в своих показаниях утверждал, что обе компании «успешно и взаимовыгодно сотрудничали с начала 90-х годов именно благодаря «Интерлинку», который в судебном порядке отменил демпинговые пошлины в США, и американский рынок сбыта стал доступен для России». В 2020 году между руководством компаний возникли разногласия, но позже было заключено мировое соглашение, в рамках которого стороны договорились об отсутствии взаимных претензий к друг другу.

Следствие оценивает ущерб от действий Воеводина в полтора миллиарда рублей.

В рамках обеспечительных мер суд в Швейцарии наложил арест на счета «ВСМПО-Ависма».

Екатеринбург, Елена Васильева

