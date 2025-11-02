Только за один вечер гаишники поймали четырех пьяных водителей

Меньше чем за сутки сотрудники ГАИ Свердловской области поймали четырех пьяных за рулем, причем у трех из них не было водительских прав.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, первым в списке нарушителей стал 34-летний житель поселка Новоасбест. Он сел за руль своего ВАЗ-2115 пьяным (показатель алкотестера составил 0,352 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе) и без прав.

В Серове инспекторы ДПС остановили ВАЗ-2110, у водителя которого была высокая степень опьянения – 0,758 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Проверка также показала, что прав у мужчины никогда не было.

В селе Клевакинское Режевского района за руль ВАЗ-2109 сел 19-летний юноша, который не имел водительского удостоверения. У него проверка показала 0,400 мг/л алкоголя в выдохе.

Четвертый пьяный водитель был задержан в Волчанке. Результат проведенного исследования показал наличие 0,299 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Напомним, 27 октября вечером в Ревде по вине пьяного водителя погибли две девочки, еще одна получила тяжелые травмы. Находившийся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения житель Ревды несколько дней разъезжал по городу, в конце концов, это привело к трагедии – машину вынесло на тротуар, где находились дети. Сестры Аня и Кира погибли на месте от удара. Их 11-летняя подруга Лиза попала в реанимацию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

