Крупный бизнес и Центробанк поспорили о влиянии ключевой ставки на экономику

В Екатеринбурге состоялась коммуникационная сессия Банка России с представителями уральского бизнеса. Цель таких мероприятий – разъяснить принципы проводимой денежно-кредитной политики, чтобы уменьшить тревогу и инфляционные ожидания руководителей предприятий. В том числе, ответить на главный вопрос предпринимателей: когда будет снижена ключевая ставка.

Напомним, 24 октября Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%. В прогнозе на 2026 год возможный диапазон ставки определен на уровне 13-15%. «Сохранение высоких инфляционных ожиданий заставляет Центральный банк действовать осторожно. В таких условиях резкое снижение ключевой ставки противопоказано. Мы видим преобладание проинфляционных рисков со стороны рынка труда. Безработица в стране остается на историческом минимуме, а темпы роста зарплат опережают рост производительности. Но по крайней мере, сейчас мы видим, что ухудшения ситуации с рынком труда нет. Это подтверждают наши опросы предприятий по всей стране. То есть разворота тренда еще не произошло, но дальнейшего ужесточения дефицита кадров нет, и это внушает умеренный оптимизм», – заявил на встрече советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

Со стороны уральского бизнеса на сессии выступил первый вице-президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов. Он отметил, что большинство предприятий действительно прошли «дно безработицы», и сейчас ситуация на рынке труда лучше, чем была в начале 2025 года. Но свердловские компании обеспокоены высокой стоимостью корпоративных кредитов.

«Мы также проводим опросы среди членов нашего союза. Так вот, по ответам компаний на их ухудшающее финансовое состояние наибольшее влияние оказывают два фактора: высокая ключевая ставка и снижение внутреннего спроса. Причем второй фактор компании тоже увязывают с высокой ключевой ставкой, только у их контрагентов», – отметил Породнов. По его словам, кредиты все еще доступны для бизнеса, но их обслуживание становится слишком дорогим. По этой причине компании вынуждены сворачивать свои инвестиционные программы.

Кирилл Тремасов заметил, что ключевая ставка даже на уровне 21% не мешала бизнесу привлекать деньги для инвестиций. «Я много езжу по стране, за последний год встретился с десятками руководителей предприятий. Я задавал вопрос: почему даже при высоких ставках есть большой спрос на кредиты? Мне отвечали, что с уходом иностранного бизнеса в 2022 году для российских компаний открылось поле возможностей. Чтобы успеть занять нишу на рынке, они готовы кредитоваться под любые ставки. Да, ситуация неоднородная в разных отраслях. Но инвестиционный бум есть».

Александр Породнов согласился с этим аргументом, но лишь отчасти. Он отметил, что в Свердловской области действительно был рост инвестиций на 25,7% в 2023 году и на 17% в 2024 году. Но к 2025 году компании, по его словам, накопили изрядную кредитную нагрузку и теперь тратят свою прибыль на ее обслуживание, а не на развитие.

Дискуссия в итоге свелась к тому, как ключевая ставка влияет на стоимость кредитов. «Это большое заблуждение, что если завтра Центробанк снизит ключевую ставку, кредиты для бизнеса сразу станут дешевле. Необоснованное смягчение денежно-кредитной политики при высокой инфляции приведет к тому, что многие банки вообще перестанут кредитовать бизнес. Подобное мы видели три года назад в Турции, когда турецкий центральный банк под политическим давлением снизил ключевую ставку, и инфляция в стране взлетела до 90%. Как это ни парадоксально, но жесткая денежно-кредитная политика на самом деле делает кредиты доступными, просто на это нужно время. Если мы хотим дешевые кредиты, нам нужно говорить не о том, чтобы Центробанк побыстрее снизил ключевую ставку, а о том, чтобы Центробанк добился снижения инфляции и ценовой стабильности. И это приведет к снижению ставок по кредитам, в том числе долгосрочным инвестиционным займам», – заключил Кирилл Тремасов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

