ЦБ понизил ключевую ставку четвертый раз подряд – до 16,5%

Банк России на сегодняшнем заседании совета директоров снизил ключевую ставку на 50 процентных пункта – до 16,5% годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора. Это уже четвертое снижение ключевой ставки с начала года, когда она составляла 21%. Напомним, в сентябре ЦБ снизил ключевую ставку с 18 до 17%.

Как отметили в Центробанке, устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и остаются выше целевого показателя 4% в пересчете на год. «Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», – указали в ЦБ.

Вместе с тем в Банке России заявили, что будут поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. «В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13-15% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики», – говорится в заявлении.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке «в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий».

ЦБ повысил прогноз по инфляции на текущий год до 6,5-7%, на 2026 год до 4-5%, связав «с действием разовых проинфляционных факторов». «Устойчивая инфляция достигнет 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели», – заявили в ЦБ.

По оценке регулятора, в конце 2025 и начале 2026 года инфляционное давление «временно усилится под действием ряда факторов, в том числе связанных с подстройкой цен и реакцией инфляционных ожиданий на предстоящее повышение НДС».

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, намечено на 19 декабря текущего года.

Москва, Наталья Петрова

