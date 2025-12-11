российское информационное агентство 18+

Четверг, 11 декабря 2025, 18:08 мск

Объем международных резервов превысил $740 млрд

Объем международных резервов России превысил $740 млрд. Об этом сообщил Центробанк РФ.

По данным регулятора, на конец дня 5 декабря резервы достигли $741,5 млрд, увеличившись за неделю на $8,1 млрд. В ЦБ уточнили, что увеличение произошло в основном из-за положительной переоценки.

Напомним, по данным на 17 октября, объем резервов оценивался в рекордную в современной истории сумму $742,4 млрд.

Центробанк учитывает в своей статистике резервы, которые были заморожены западными государствами после начала специальной военной операции. Речь идет о сумме порядка $300 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

