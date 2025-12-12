ЦБ лишил лицензии Индустриальный сберегательный банк

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Индустриального сберегательного банка, зарегистрированного в Москве. Об этом говорится в сообщении регулятора. По величине активов кредитная организация занимала 225 место в банковской системе страны. Кроме того, ЦБ аннулировал лицензию на осуществление банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Причиной отзыва лицензии стало неоднократное нарушение банковского законодательства и нормативных актов Центробанка, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Деятельность кредитной организации в значительной степени ориентирована на предоставление ссуд высокорискованным заемщикам. Банк на системной основе недооценивал кредитный риск, что создавало угрозу для его финансовой устойчивости», – указал регулятор.

Кроме того, банк проводил подозрительные операции в крупных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. Руководство и собственники кредитной организации не принимали мер для снижения рисков. Информация об этом будет направлена ЦБ в правоохранительные органы.

В финансовую организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

