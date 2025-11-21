Денис Паслер назначил министров природных ресурсов, спорта и образования

Губернатор Денис Паслер переназначил еще трех министров, которые работали в правительстве бывшего главы региона Евгения Куйвашева.

Как сообщили в ДИПе, Денис Мамонтов назначен министром природных ресурсов и экологии, Светлана Тренихина – министром образования, Леонид Рапопорт – министром физической культуры и спорта.

Как уже писал «Новый День», Рапопорт – один из долгожителей свердловского правительства. Впервые его назначил министром спорта еще губернатор Александр Мишарин в 2009 году.

Денис Мамонтов руководил министерством природных ресурсов с 2022 года, до этого он два года работал в должности министра экономики.

Светлана Тренихина фактически возглавила свердловский минобр осенью 2024 года после ухода Юрия Биктуганова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

