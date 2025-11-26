На Урале избраны два новых мэра. Их предшественники попали за решетку

Сегодня в Свердловской области избраны главы двух городов. Решения приняты на заседаниях городских дум Красноуфимска и Артемовского.

Как сообщили в ДИПе, главой Красноуфимска был избран Юрий Ладейщиков, за него проголосовали 17 депутатов. Юрию Ладейщикову 48 лет. Он окончил УрГСХА, в разное время работал мастером, замдиректора по производственному обучению в Красноуфимском профессиональном училище, замглавы города по соцполитике. С 25 сентября исполнял полномочия главы. Предыдущий мэр Михаил Конев арестован до 25 декабря по обвинению в превышении должностных полномочий.

Юрий Ладейщиков

Главой Артемовского избран Андрей Клименко, за него проголосовали 18 депутатов. Новому мэру 56 лет, он закончил УГТУ-УПИ, занимал разные должности в «Свердловэнерго», прошел путь от инженера до директора производственного отделения «Артемовские электрические сети». С 23 июня временно исполнял полномочия главы Артемовского муниципального округа. Его предшественник Константин Трофимов 25 ноября был осужден за получение взятки в особо крупном размере. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, Трофимова на 9 лет лишили права занимать руководящие должности на госслужбе, оштрафовали на 3 млн рублей и взыскали в доход государства полученные взятки – 3,9 млн рублей и водонагреватель.

Артемовский, Красноуфимск

