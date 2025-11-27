Конкуренцию Алексею Орлову в борьбе за кресло главы Екатеринбурга составит мэр Сысерти

Совет муниципальных образований Свердловской области решил предложить на пост главы Екатеринбурга двух кандидатов – действующего мэра Алексея Орлова и главу Сысерти Дмитрия Нисковских, сообщили «Новому Дню» в городской администрации.

Ранее своих претендентов предложили две политические партии. «Единая Россия» тоже выдвинула Алексея Орлова, а «Новые люди» – члена областного избиркома Ирину Виноградову. Таким образом, число кандидатов достигло трех. Выдвижение продлится до 10 декабря.

На первом этапе специальная конкурсная комиссия проверит документы претендентов, на втором – проведет с ними индивидуальные собеседования. Затем комиссия должна представить на рассмотрение губернатора Паслера не меньше двух кандидатов. Губернатор, в свою очередь, тоже должен отобрать из представленных кандидатур не менее двух и направить их для голосования в городскую думу Екатеринбурга не позднее чем за 20 дней до истечения полномочий действующего мэра (21 января 2026 года).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

