«Новые люди» выдвинут на пост главы Екатеринбурга девушку из избиркома

Свердловское отделение партии «Новые люди» предложит на пост главы Екатеринбурга своего секретаря – Ирину Виноградову, которая сейчас занимает должность члена областного избиркома с правом решающего голоса.

«На совете Регионального отделения Ирина Виноградова была поддержана единогласно – это означает, что она готова развивать город не одна. Под ее руководством в борьбу вступает вся команда «Новых людей» в Екатеринбурге», – сообщили в пресс-службе партии.

Как уже писал «Новый День», ранее со своим кандидатом определилась «Единая Россия» – она выдвинула действующего мэра Алексея Орлова. Остальные партии пока официальных заявлений по этому вопросу не делали.

10 ноября в Екатеринбурге впервые стартовала процедура отбора кандидатов на пост главы города по новым правилам, утвержденным областными депутатами 28 октября.

До 10 декабря конкурсная комиссия, состоящая из представителей Екатеринбурга и области, будет принимать документы претендентов. Право предлагать комиссии кандидатов имеют парламентские партии, Общественная палата Свердловской области, региональный Совет муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

На первом этапе комиссия проверит документы претендентов, на втором – проведет с ними индивидуальные собеседования. Затем комиссия должна представить на рассмотрение губернатора не меньше двух кандидатов. Губернатор, в свою очередь, тоже должен отобрать из представленных кандидатур не менее двух и направить их для голосования уже в городскую думу Екатеринбурга не позднее чем за 20 дней до истечения полномочий действующего мэра (21 января 2026 года).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

