Кандидат в мэры Екатеринбурга – о таксистах-мигрантах: другие регионы УрФО их уже запретили

Участница конкурса на пост главы Екатеринбурга Ирина Виноградова (партия «Новые люди») считает, что в Свердловской области пора ввести законодательный запрет для мигрантов на работу таксистами.

Об этом Виноградова заявила в программе «Парламентское время» на ОТВ. «Мы единственный субъект УрФО, где до сих пор нет законопроекта о запрете работы мигрантов в такси. Это повышение безопасности и внутреннего комфорта, если мы говорим про девушку, которая едет в такси поздно вечером. Большинство преступных случаев, связанных с такси, связано с мигрантами», – сказала кандидат в мэры.

Как уже сообщал «Новый День», в других регионах Уральского федерального округа действительно установлены подобные ограничения. С 1 января 2022 года иностранцам запретили работать таксистами в ХМАО-Югре и Тюменской области, с 2023 года – в Челябинской области, с 1 января 2024 года – в Курганской области, с 15 июля 2024 года – на Ямале.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области иностранным гражданам было оформлено 51 547 патентов на работу в регионе, за 6 месяцев 2025 года – 37 350 патентов. Чаще всего на основании патентов на Урале работают граждане Таджикистана и Узбекистана. Около половины иностранных граждан трудятся в качестве подсобных рабочих, но в списке их профессий есть и другие – арматурщик, водитель автомобиля, грузчик, каменщик, комплектовщик, курьер.

