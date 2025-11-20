Единороссы выбрали кандидата на пост мэра Екатеринбурга

Президиум свердловского политсовета «Единой России» выбрал кандидатуру на пост главы Екатеринбурга, которую предложит губернатору Денису Паслеру.

Как сообщили в пресс-службе областного отделения ЕР, члены президиума поддержали кандидатуру действующего главы города Алексея Орлова. Решение направлено на согласование в президиум генсовета партии, после чего кандидатура будет представлена конкурсной комиссии.

Другие партии пока свои предложения не подготовили.

Как уже писал «Новый День», 10 ноября в Екатеринбурге впервые стартовала процедура отбора кандидатов на пост главы города по новым правилам, утвержденным областными депутатами 28 октября.

До 10 декабря конкурсная комиссия, состоящая из представителей Екатеринбурга и области, будет принимать документы претендентов. Право предлагать комиссии кандидатов имеют парламентские партии, Общественная палата Свердловской области, региональный Совет муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

На первом этапе комиссия проверит документы претендентов, на втором – проведет с ними индивидуальные собеседования. Затем комиссия должна представить на рассмотрение губернатора не меньше двух кандидатов. Губернатор, в свою очередь, тоже должен отобрать из представленных кандидатур не менее двух и направить их для голосования уже в городскую думу Екатеринбурга не позднее чем за 20 дней до истечения полномочий действующего мэра (21 января 2026 года). Если ни один кандидат не наберет в гордуме достаточного для избрания количества голосов, губернатор инициирует процедуру отбора повторно – с самого начала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

