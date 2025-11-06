В Екатеринбурге стартует процедура отбора кандидатов на пост мэра

В Екатеринбурге дан старт процедуре отбора кандидатов на пост главы города. Она впервые пройдет по новым правилам, утвержденным областными депутатами 28 октября.

5 ноября губернатор Денис Паслер подписал указ о создании комиссии по рассмотрению кандидатур на должность главы Екатеринбурга. В нее вошли заместители губернатора Сергей Никонов и Василий Козлов, первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, председатель городской думы Анна Гурарий, и.о. директора департамента противодействия коррупции Андрей Оборок, председатель городской Общественной палаты Яков Силин, первый вице-спикер заксо, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Комиссия приступает к работе за 90 дней до истечения срока полномочий действующего главы Екатеринбурга. Так как Алексей Орлов вступил в должность 9 февраля 2021 года, отбор его возможных преемников стартует 10 ноября. С этого дня и до 10 декабря комиссия будет принимать документы претендентов. Право предлагать комиссии кандидатов имеют парламентские партии, Общественная палата Свердловской области, региональный Совет муниципальных образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

На первом этапе комиссия проверит документы претендентов, на втором – проведет с ними индивидуальные собеседования. Затем комиссия должна представить на рассмотрение губернатора не меньше двух кандидатов. Губернатор, в свою очередь, тоже должен отобрать из представленных кандидатур не менее двух и направить их для голосования уже в городскую думу Екатеринбурга не позднее, чем за 20 дней до истечения полномочий действующего мэра (21 января 2026 года). Если ни один кандидат не наберет в гордуме достаточное для избрания количество голосов, губернатор инициирует процедуру отбора повторно с самого начала.

Ранее на брифинге губернатор Денис Паслер отметил, что он не будет назначать мэров единолично: «В законе будет предусмотрено, кто вносит кандидатуры, и как будут формироваться комиссии, которые будут работать с кандидатами и их программами. И уже после этого будут готовиться материалы для внесения кандидатур мне как губернатору. В этом плане новая норма ничем не отличается от предыдущей: и там была комиссия, и сейчас она будет».

Екатеринбург, Елена Владимирова

