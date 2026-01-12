На этой неделе пройдет второй тур отбора кандидатов в мэры Екатеринбурга

В среду, 14 января, претенденты на пост главы Екатеринбурга представят отборочной комиссии свое видение развития мегаполиса, а также ответят на вопросы членов комиссии.

Как уже писал «Новый День», в отборе участвуют шесть человек: действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, глава Сысерти Дмитрий Нисковских, член областного избиркома от партии «Новые люди» Ирина Виноградова, депутат заксо Екатерина Есина («Справедливая Россия»), участник СВО Владимир Кузнецов от ЛДПР, директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова.

После собеседования комиссия должна представить на рассмотрение губернатора не меньше двух кандидатов. Денис Паслер, в свою очередь, тоже должен отобрать из представленных кандидатур не менее двух и направить их для голосования уже в городскую думу Екатеринбурга не позднее чем за 20 дней до истечения полномочий действующего мэра (21 января 2026 года). Если ни один кандидат не наберет в гордуме достаточного для избрания количества голосов, губернатор инициирует процедуру отбора повторно – с самого начала.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube