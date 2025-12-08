Кандидатом в мэры Екатеринбурга стала директор Института экономики УрО РАН

Общественная палата Свердловской области предложила комиссии по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга двух претендентов – действующего мэра Алексея Орлова и директора Института экономики УрО РАН, доктора экономических наук Юлию Лаврикову.

«Это наше консолидированное решение, которое поддержали члены Общественной палаты. На наш взгляд, обе кандидатуры достойны», – заявил председатель ОПСО Александр Левин.

Как уже писал «Новый День», прием документов от кандидатов заканчивается вечером 10 декабря. Сам конкурс по избранию мэра Екатеринбурга состоится в феврале 2026 года. Ранее на должность главы уральской столицы были выдвинуты пять человек: действующий мэр Алексей Орлов (партия «Единая Россия»), нынешний глава Сысерти Дмитрий Нисковских (совет муниципальных образований Свердловской области), член областного избиркома Ирина Виноградова (партия «Новые люди»), депутат заксо Екатерина Есина («Справедливая Россия»), участник СВО Владимир Кузнецов (ЛДПР). Коммунисты от участия отказались.

Екатеринбург, Елен Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube