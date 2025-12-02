В Нижнем Тагиле 84-летний водитель сбил на зебре 11-летнюю школьницу (ФОТО)

В Нижнем Тагиле водитель «Лады Гранты» не остановился перед пешеходным переходом и сбил 11-летнюю школьницу.

Как сообщили в облГАИ, авария случилась 1 декабря в 15:30 на улице Верхняя Черепанова. 84-летний водитель с 47-летним стажем, ехавший по второй полосе, не остановился перед зеброй. 11-летняя девочка начала переходить через дорогу и не заметила его за машиной, остановившейся на первой полосе.

Школьницу госпитализировали с травмами.

На водителя составили административный материал по части 1 статьи 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу.

Как уже сообщал «Новый День», вчера утром в Новоуткинске случилось смертельное ДТП, в котором погибла 14-летняя школьница. Она шла к остановке школьного автобуса и попала под машину на пешеходном переходе. Она скончалась на месте от полученных травм. За рулем автомобиля Ford Fusion находился 40-летний мужчина, в момент ДТП он разговаривал с 47-летним пассажиром. Позже выяснилось, что водитель был пьян.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

