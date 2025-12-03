Самая большая школа Екатеринбурга ушла на дистант из-за ОРВИ

Екатеринбургская школа №300 на Рощинской ушла на дистанционное обучение с 4 по 8 декабря в связи с карантином по ОРВИ. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, в школе учится 1500 детей, это первый подобный объект в Екатеринбурге. В микрорайоне школу очень ждали, потому что здесь живет очень много семей с детьми.

Как уже писал «Новый День», за неделю в Екатеринбурге зарегистрировано 19,8 тысячи случаев заболевания ОРВИ, 66% заболевших – дети.

Школа 181 и гимназия «Корифей», ушедшие на дистант неделю назад, вернулись к обычному обучению.

Екатеринбург, Елена Владимирова

