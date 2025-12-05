КХЛ отменила штраф защитнику «Автомобилиста» Кириллу Воробьеву в матче с «Металлургом»

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отменил наказание игроку «Автомобилиста» Кириллу Воробьеву за удар локтем соперника в матче с «Металлургом». Игра состоялась 3 декабря в Екатеринбурге.

Спорный эпизод произошел на 43-й минуте хоккейного матча. Кирилл Воробьев жестко столкнулся с Даниилом Вовченка у борта, отчего тот получил повреждение и упал на лед. В игре судьи приняли решение назначить пятиминутный штраф «Автомобилисту», а Воробьев был удален до конца матча. Получив большинство, «Металлург» забил два гола, сравняв счет до 4:4.

Встреча, напомним, завершилась со счетом 5:6 в пользу команды из Магнитогорска. Это уже не первое судейское решение, которое влияет на исход матчей «Автомобилиста». Ранее в чемпионате екатеринбургский клуб проиграл СКА в Санкт-Петербурге со счетом 1:2. После игры спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ сообщил, что второй гол СКА (ставший победным) был засчитан ошибочно. Шайба влетела с внешней стороны сетки. Судья видеоповторов, который должен был проверить данный эпизод, отстранен от матчей КХЛ пожизненно. Екатеринбургскому клубу Лига принесла извинения.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

