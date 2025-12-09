Свердловская область инвестирует в проект КРСУ более 2 млрд рублей

В ближайшие три года Свердловская область инвестирует более 2 млрд рублей в УК экосистемы «Космос» – проект, который с 2023 года реализует Корпорация развития Среднего Урала при поддержке регионального правительства.

Как сообщил на заседании заксо замгубернатора – глава МУГИСО Алексей Кузнецов, в 2027 году правительство инвестирует в АО «Управляющая компания экосистемы «Космос» 469 млн рублей, в 2028 году – 1 млрд 890 млн рублей. Средства предназначены на создания фабрики твердотельной СВЧ-микроэлектроники в рамках создания технопарка «Космос». Компанией, как и всей КРСУ, руководит Андрей Мисюра, в прошлом – министр промышленности и науки Свердловской области и директор НПО автоматики.

Кроме того, Алексей Кузнецов рассказал, что программой управления госимуществом запланировано предоставление бюджетных инвестиций АО «Особая экономическая зона «Титановая долина» на создание, модернизацию или реконструкцию объектов инфраструктуры: в 2026 году – 500 миллионов рублей, в 2027 году – 301,5 миллиона рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

