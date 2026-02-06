Досрочно прекращены полномочия гендиректора КРСУ Андрея Мисюры

Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра покинет свой пост досрочно 9 февраля. По данным «Нового Дня», такое решение принял губернатор Денис Паслер.

Напомним, Андрей Мисюра возглавил КРСУ в январе 2023 года. Его главным проектом в этой должности было создание технопарка «Космос», где должны были запустить производство микроэлектроники.

До того как перейти в КРСУ, Андрей Мисюра возглавлял НПО автоматики, а еще раньше, с 2014-го по 2016-й, областной минпромнауки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube