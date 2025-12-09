«Нам нужно понимать, к чему готовиться». Депутаты одобрили новую схему избрания мэра, но попросили разъяснений от чиновников

Екатеринбургская дума утвердила поправки в городской устав, меняющие схему избрания главы Екатеринбурга. За изменения проголосовали 28 депутатов, против – двое.

Как пояснила директор правового департамента Татьяна Ширяева, устав приводится в соответствие с федеральным и областным законодательством. По новому областному закону, депутаты будут выбирать главу города из кандидатур, внесенных в думу губернатором Свердловской области (ранее это делала конкурсная комиссия). Кроме того, выдвигать кандидатов в мэры теперь имеют право только партии, представленные в Госдуме и заксо, и ряд общественных объединений.

Депутат Константин Киселев заявил, что поправки приведут к уничтожению местного самоуправления и демократии. «Приводится аргумент: губернатор должен отвечать за все в регионе. И поэтому мэр должен быть подчинен и ответственен перед губернатором. Но послушайте, мэр должен быть ответственен перед жителями муниципалитета. Легитимация муниципальной власти – это всеобщие выборы главы. В партии «Яблоко» мы всегда придерживались этой позиции, и я рад, что коммунисты к нам тоже присоединились», – заявил Киселев.

Сидевший рядом Владимир Крицкий предложил коллеге разработать поправки, которые дума могла бы обсудить, а «не сотрясать воздух». Александр Колесников также отметил, что Киселев выбрал слишком жесткую формулировку – «убийство местного самоуправления». Однако он попросил правовой департамент мэрии организовать для депутатов семинар по изменению законодательства в сфере местного самоуправления. «Мы видим, что изменения существенные в федеральном законе. И нам надо понимать, к чему готовиться. Либо выстраивается вертикаль власти, либо что-то остается для местного самоуправления», – отметил депутат.

Напомним, избрание главы Екатеринбурга по «губернаторской схеме» пройдет в феврале 2026 года. Выдвижение кандидатов завершится 10 декабря. На данный момент зарегистрировано шесть участников: действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов (его выдвинула «Единая Россия»), глава Сысерти Дмитрий Нисковских (Совет муниципальных образований Свердловской области), член областного избиркома Ирина Виноградова (партия «Новые люди»), депутат заксо Екатерина Есина («Справедливая Россия»), участник СВО Владимир Кузнецов (ЛДПР), директор Института экономики УрО РАН Юлия Лаврикова (Общественная палата Свердловской области).

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube