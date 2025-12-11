Шесть рейсов «Уральских авиалиний» задерживаются из-за закрытия московских аэропортов

По причине ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский «Уральские авиалинии» скорректировали суточный план полётов.

Как сообщили в пресс-службе компании, время вылета рейсов по маршрутам:

• U6-264 Екатеринбург – Домодедово

• U6-262 Екатеринбург – Домодедово

• U6-272 Екатеринбург – Домодедово

• U6-168 Калининград – Домодедово

• U6-9583 Домодедово – Уфа

• U6-171 Домодедово – Сочи

перенесено на более позднее.

Вынужденную посадку на запасные аэродромы совершили к настоящему моменту 5 самолетов.

в Нижний Новгород «ушли»

• U6-2426 Худжанд – Жуковский

• U6-2910 Ош – Домодедово

• U6-2442 Душанбе – Жуковский

в Самару:

• U6-2772 Самарканд – Домодедово

• U6-2462 Ташкент – Жуковский

Информацию о статусе рейса можно отслеживать на онлайн-табло аэропортов и авиакомпании.

Как уже писал «Новый день», ВСУ в ночь на 11 декабря пытались совершить массированную атаку на Москву с помощью беспилотников. Силы противоздушной обороны с начала ночи уничтожили на подлете к столице 32 БПЛА. Все столичные аэропорты – «Шереметьево», «Внуково», «Домодедово» и «Жуковском» – в целях безопасности не принимают и не выпускают рейсы. На запасные аэродромы перенаправлены десятки рейсов, самолеты принимает петербургский аэропорт «Пулково». Так, по состоянию на 06:00 мск, в «Шереметьево» 9 рейсов ушли на запасные аэродромы, 23 рейса задержаны на вылет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

