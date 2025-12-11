На уральских водоемах лед достиг безопасной толщины, но есть исключения

После сильных морозов лед на реках и озерах в Свердловской области достиг безопасной толщины в 10 сантиметров и более, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Алексей Морозов. Однако водоемы с теплым течением (из-за промышленных объектов рядом) представляют опасность – риск облома льда в них сохраняется на протяжении всей зимы. Речь идет о Рефтинском, Белоярском, Верхнепышминском и Среднеуральском водохранилищах.

Как ранее писал «Новый День», в ноябре во время ледостава погибли два человека, провалившись под тонкий лед. Как уточнил Алексей Морозов, трагедии случились на реке Туре и Нижнесергинском водохранилище. Погибшие – рыбаки, к которым помощь подоспела слишком поздно. Осенью было еще несколько несчастных случаев, когда уральцы провалились под лед, но их успели спасти находившиеся рядом люди. Так, в Академическом районе Екатеринбурга едва не утонул 10-летний мальчик, но его вытащил из ледяной воды прохожий.

По словам представителя МЧС, в ноябре 2024 года на водоемах во время ледостава погибли четыре человека, да и несчастных случаев без летального исхода было больше. В этом сезоне люди стали более осторожными.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

