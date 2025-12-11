Во втором уральском городе стартовала процедура выбора мэра по новой схеме

Каменск-Уральский станет вторым крупным городом Свердловской области, в котором выборы главы пройдут по новой схеме.

Губернатор Денис Паслер подписал указ, согласно которому прием предложений по кандидатурам начнется уже на следующей неделе, 15 декабря. Документы в течение месяца будут принимать в специальной комиссии, в которую вошли заместители губернатора Сергей Никонов и Василий Козлов, первый зам руководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев, председатель общественной палаты города Мария Иосова, председатель гордумы Валерий Пермяков, и.о. директора регионального департамента противодействия коррупции Андрей Оборок, управляющий Южным управленческим округом Владимир Шауракс и вице-спикер областного заксо Виктор Якимов. Предлагать кандидатов имеют право парламентские партии и некоторые общественные организации.

Комиссия должна отобрать и предложить губернатору не менее двух кандидатов. Затем губернатор, в свою очередь, тоже отберет из них не менее двух кандидатов и предложит их городской думе Каменска-Уральского, которая и сделает окончательный выбор. Вся процедура должна завершиться не позднее 17 марта 2026 года, когда истечет срок полномочий действующего главы Алексея Герасимова, вступившего в должность 17 марта 2021 года.

Напомним, первым городом, где внедрили новую схему, стал Екатеринбург. Выдвижение кандидатов уже закончилось, сейчас с их документами работает комиссия. На должность главы уральской столицы претендуют шесть человек: действующий мэр Алексей Орлов (его выдвинула партия «Единая Россия»), нынешний глава Сысерти Дмитрий Нисковских (совет муниципальных образований Свердловской области), член областного избиркома Ирина Виноградова (партия «Новые люди»), депутат заксо Екатерина Есина («Справедливая Россия»), участник СВО Владимир Кузнецов (ЛДПР), директор Института экономики УрО РАН (Общественная палата Свердловской области) Юлия Лаврикова. Коммунисты от участия отказались.

