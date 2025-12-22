В Свердловской области назначены новые министры

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил трех новых членов регионального правительства.

Как сообщили в департаменте информполитики, министром энергетики и ЖКХ назначен Алексей Рубцов (с 13 января 2025 – и.о. министра), министром транспорта и дорожного хозяйства – Денис Чегаев (ранее – начальник областного управления автодорог), директором Департамента противодействия коррупции – Андрей Оборок (ранее – и.о. директора).

Как уже сообщал «Новый День», прежний министр ЖКХ Николай Смирнов покинул свой пост в январе, а через несколько дней его арестовали по обвинению в получении взятки. 12 декабря Смирнова признали виновным в получении взятки через посредника за общее покровительство в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет и со штрафом в 4 млн 410 тысяч рублей.

Предыдущий министр транспорта Александр Толкачев неоднократно вызывал недовольство губернатора. В начале июня Денис Паслер раскритиковал дорожников за отставание от графика ремонтов и поставил задачу – менять подрядчиков, которые не справляются с ремонтом. Министр свою вину признал: «Подвел и вас, и тех, перед кем публично обещал».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube