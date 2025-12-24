Суд наложил арест на имущество депутата Чачина

Курганский городской суд наложил арест на имущество депутата думы Екатеринбурга Виталия Чачина, управляющего компанией «Сити билдинг».

Следователь СУ СК РФ по Курганской области обратился с ходатайством о наложении ареста на имущество Чачина, суд ходатайство удовлетворил, арест на имущество состоит в запрете распоряжаться арестованным имуществом.

В следственном управлении СК РФ по региону не комментируют ситуацию. По данным СМИ, дело в отношении Чачина связано с установкой оборудования на водозабор в Шадринске, которое не соответствовало условиям контракта.

В Екатеринбурге депутата гордумы Чачина уже судят. Вопросы к нему возникли у Федеральной антимонопольной службы, которая усмотрела картельный сговор, в котором участвовала компания Чачина «Сити Билдинг». Все произошло при заключении контракта на 66,5 млн рублей на строительство моста в Челябинской области.

В ходе судебных прений гособвинитель попросил суд назначить Чачину наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 900 тыс. рублей, лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 2 года.

Оглашение приговора назначено на 29 декабря, 12:00.

Екатеринбург, Елена Васильева

