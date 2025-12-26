В Серове дали отопление

Все последствия аварии на котельной № 1 ООО «Вертикаль» в Серове устранены. В 02:05 котел запущен и начался нагрев воды.

По информации министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, по мере выхода оборудования на рабочие параметры температура в системе стабилизировалась и вышла на нормативные значения.

В ДИПе добавили, что отопление в жилом секторе и на соцобъектах не пропадало, просто была понижена температура теплоносителя.

Как уже писал «Новый День», вчера в результате отключения котла остыли батареи в 338 жилых домах, в которых проживают свыше 16,8 тысячи человек, а также в 102 нежилых зданиях, в том числе двух школах, пяти детских садах и одном из подразделений городской больницы.

Серов, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube