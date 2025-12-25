Авария на котельной в Серове затронула почти 17 тысяч человек

Прокуратура Серова проводит проверку в связи с коммунальной аварией на котельной ООО «Вертикаль».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в результате отключения котла снизилась температура теплоносителя в батареях 338 жилых домов, в которых проживают свыше 16,8 тысячи человек, а также в 102 нежилых зданиях, в том числе двух школах, пяти детских садах и одном из подразделений городской больницы. В настоящее время функционируют два котла из трех, специализированной организацией ведутся восстановительные работы. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

Как уже писал «Новый День», в связи с аварией городская больница приняла решение об эвакуации терапевтического отделения, расположенного по адресу: ул. Кузьмина, 38. Его 49 пациентов перенаправят в стационар на ул. М. Горького, 73. Детские сады пока работают в штатном режиме, в группах дополнительно включают теплые полы. Если к концу рабочего дня ситуация не стабилизируется, то будет принято решение о роспуске групп в детских садах, запитанных от котельной № 1.

Серов, Елена Владимирова

