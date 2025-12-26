В Серове возбуждено уголовное дело после аварии на котельной

Следственный комитет расследует уголовное дело после крупной коммунальной аварии в Серове, из-за которой почти 17 тысяч горожан остались без отопления в 37-градусный мороз. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, 24 декабря около 22:40 из-за сбоя автоматики произошло отключение котла в котельной № 1, которая находится в пользовании ООО «Вертикаль». Из-за этого начали остывать батареи в 338 жилых домах, а также в двух школах, пяти детских садах и в терапевтическом отделении городской больницы. На устранение неполадок ушло больше суток. Котел был запущен в работу сегодня, 26 декабря, в 01:30. К утру тепло вернулось в жилые дома.

После инцидента мэр Серова Василий Сизиков получил предостережение от прокуратуры. Руководству ООО «Вертикаль» внесено представление за перебои теплоснабжения в городе.

Серов, Ангелина Сергеева

