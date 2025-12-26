В воскресенье в Екатеринбурге будут голосовать за президента Гвинеи

Екатеринбург стал одним из шести российских городов, где образованы избирательные участки для выборов президента Гвинейской Республики.

Как сообщается на сайте посольства Гвинеи в РФ, участок будет открыт 28 декабря по адресу: ул. Пушкина, 19 (Избирательная комиссия Свердловской области).

Ранее Гвинея обратилась к властям РФ с просьбой оказать помощь при организации голосования для своих граждан на выборах главы государства. По данным посольства, сейчас в России живет около 1000 гвинейцев.

Президентские выборы 28 декабря станут первыми после военного переворота 2021 года. В них участвуют девять кандидатов, из них двое в порядке самовыдвижения. В числе самовыдвиженцев – глава переходного периода Мамади Думбуя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

