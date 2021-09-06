Переворот в Гвинее может погубить российскую и мировую алюминиевую промышленность

До 25% мировой добычи бокситов может оказаться под угрозой в связи с попыткой переворота в Гвинейской республике. Сегодня, 6 сентября уже появилось сообщение, что РУСАЛ готов к эвакуации российского персонала из Гвинеи в случае дальнейшего ухудшения ситуации в стране.

«В настоящее время компания сфокусирована на обеспечении безопасности своих сотрудников, поддержании безопасности и непрерывности производственных процессов», – говорится в сообщении РУСАЛ.

Как заявил Российской газете источник в отрасли, возможные перебои с поставками бокситов из Гвинеи могут быть губительными, как для компании РУСАЛ (UC Rusal), так и для всей мировой алюминиевой промышленности.

Почти 70% сырья, которое используется в России – импортное, в подавляющей части из Гвинеи, поэтому себестоимость производства алюминия в РФ «вырастет однозначно». Собеседник РГ также отмечает, что стоимость сырья уже выросла на новостях из Гвинеи.

«Одним из ключевых регионов деятельности UC Rusal уже 20 лет является Гвинейская Республика, где расположена почти половина мировых запасов бокситов – основного сырья для алюминиевой промышленности. UC Rusal является одной из крупнейших иностранных компаний в Гвинее», – сообщает РГ со ссылкой на свой источник.

Около 3 млн. тонн глинозема в год может потерять UC Rusal из-за ситуации в африканской стране.

«Заместить такие объемы в РФ невозможно по причине отсутствия сырьевой базы», – подчеркнул собеседник РГ.

О попытке переворота в Гвинее в воскресенье сообщило Jeune Afrique. По данным издания, переворот организовали представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной главы государства.

В понедельник цены на алюминий на мировых рынках обновили максимумы 2008 года.

Гвинея обладает крупнейшими в мире подтвержденными запасами бокситов – около 40 млрд. тонн.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.09.21

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