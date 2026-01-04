Число пострадавших после взрыва газа в Первоуральске выросло до трех

Количество пострадавших после взрыва газа в четырехэтажном доме в Первоуральске увеличилось до трех. С ожогами доставлена в больницу 54-летняя хозяйка квартиры на третьем этаже, где и произошел взрыв. Также за медпомощью обратились две ее соседки, отравившиеся угарным газом. В настоящий момент остальных жителей многоквартирного дома переселяют в пункт временного размещения.

«С большой долей вероятности, данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием», – подчеркнул начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Следственный отдел по Первоуральску СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета, МЧС и полиции.

Прокуратура Первоуральска организовала проверку. Точная причина случившегося будет известна по результатам пожарно-технической экспертизы. «Надзорное ведомство проверит соблюдение жилищных прав жителей дома. Сотрудниками прокуратуры будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего вопросы обслуживания и проверки газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

Первоуральск, Дарья Деменева

