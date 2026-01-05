Дом в Первоуральске, где взорвался газ, проверяли в феврале

Газовое оборудование в доме в Первоуральске, где накануне взорвался газ, проверяли в феврале прошлого года. Об этом сообщил глава города Игорь Кабец.

«По информации профильных служб, плановая проверка газового оборудования в доме проводилась в феврале, обращений и жалоб от жителей не поступало. Причины происшествия устанавливаются», – отметил он в своем телеграм-канале.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, для жильцов организовали пункт временного размещения в общежитии. В настоящий момент там находятся 6 человек, в том числе двое детей. Всего на месте происшествия работали 76 специалистов и 23 единицы техники.

Как ранее писал «Новый День», газ взорвался в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома № 30 на улице Ильича. Огонь охватил три квартиры, площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пострадали три человека. С ожогами доставлена в больницу 54-летняя хозяйка квартиры на третьем этаже, где и произошел взрыв. Также за медпомощью обратились две ее соседки, отравившиеся угарным газом. «С большой долей вероятности, данный инцидент произошел из-за нарушений правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием», – подчеркнул начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Следственный отдел по Первоуральску СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Первоуральск

