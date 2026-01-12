Дом в Первоуральске, где взорвался газ, признали пригодным для жилья

Четырехэтажный дом на улице Ильича в Первоуральске, где 4 января взорвался газ, после ремонта будет пригоден для жилья, расселять его не будут. Сейчас специалисты подрядной организации готовят смету для проведения ремонтных работ.

«Дом не признан аварийным. Согласно оценке специалистов, проживание в нем возможно. В настоящее время продолжаются работы по инструментальному контролю состояния конструкций. 16 января ожидается заключение о состоянии несущих конструкций. После этого будет разработан комплекс технических решений по восстановлению подъезда, заключен контракт и начнутся ремонтные работы. После их завершения жители смогут вернуться в свои квартиры», – написал в соцсетях мэр Первоуральска Игорь Кабец.

Как ранее писал «Новый День», газ взорвался 4 января в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома № 30 на улице Ильича. Огонь охватил три квартиры, площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пострадали три человека. С ожогами доставлена в больницу 54-летняя хозяйка квартиры, где произошел взрыв. Также за медпомощью обратились две ее соседки, отравившиеся угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube