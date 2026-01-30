На днях начнется капремонт дома в Первоуральске, где взорвался газ

На следующей неделе начнется ремонт в доме на улице Ильича в Первоуральске, где 4 января взорвался газ. Когда работы закончатся, люди смогут вернуться в свои квартиры.

«В ближайшее время будет выставлено ограждение, после чего подрядчик приступит к ремонтным работам в квартирах левой части подъезда. На следующей неделе специалисты выходят на объект. Важно: на период проведения работ начисление платы за коммунальные услуги производиться не будет. До начала ремонта поможем жителям вывезти необходимые вещи из квартир. Если требуется помощь с вывозом – просьба сообщить, поддержку окажем. После начала работ доступ в квартиры будет ограничен по требованиям безопасности», – написал в соцсетях мэр Первоуральска Игорь Кабец.

Как ранее писал «Новый День», газ взорвался 4 января в квартире на третьем этаже четырехэтажного жилого дома № 30 на улице Ильича. Огонь охватил три квартиры, площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пострадали три человека. С ожогами доставлена в больницу 54-летняя хозяйка квартиры, где произошел взрыв. Также за медпомощью обратились две ее соседки, отравившиеся угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». 12 января глава города сообщил, что после ремонта дом будет снова пригоден для проживания.

Первоуральск, Елена Владимирова

