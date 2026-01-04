В Первоуральске после взрыва газа в доме загорелись три квартиры

В Первоуральске горят три квартиры после взрыва газа в жилом четырехэтажном доме на улице Ильича, 30. Пожарные спасли двух человек, пять жильцов эвакуировались самостоятельно. По предварительной информации, пострадал один человек.

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, в настоящий момент огонь потушили. Площадь возгорания составила 35 квадратных метров. На месте работают 16 огнеборцев и 6 единиц техники.

Первоуральск, Дарья Деменева

