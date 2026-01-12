Не прошло и года: Павел Креков покидает должность вице-мэра Тюмени

Вице-мэр Тюмени Павел Креков увольняется с работы.

Как сообщает издание «Тюменская область сегодня» со ссылкой на главу комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнару Сидоркину, новый рабочий год администрации столицы Тюменской области начнет без Крекова.

Напомним, Павел Креков работал в Свердловской области на различных руководящих должностях с 2012 года. Он ушел в отставку через несколько дней после увольнения Евгения Куйвашева с поста губернатора.

В мае 2025 глава Тюмени Максим Афанасьев в своем телеграм-канале сообщил что Павел Креков в должности вице-мэра возьмет на себя социальный блок: патриотическое воспитание молодежи, проведение культурных и спортивных мероприятий, поддержку военнослужащих и членов их семей, а также обеспечивать приток молодых кадров в образование.

Тюмень, Елена Васильева

