В Екатеринбурге доля ипотечных сделок достигла рекордного показателя за полтора года

Продажи квартир на рынке первичной недвижимости Екатеринбурга ставят рекорды на фоне грядущих изменений условий семейной ипотеки. В декабре 2025 года количество сделок выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Ажиотажный спрос на ипотеку повышался в последние месяцы, и в декабре доля ипотечных продаж достигла 74% – это самый высокий показатель после отмены массовой льготной ипотеки, отмечает глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

«Основу ипотечного спроса обеспечили те, кому доступна семейная ипотека, и кто боится потерять «привилегию в 6%». Как и в предыдущие пиковые периоды, повышенный спрос на семейную ипотеку стимулировал сделки не только с семейными форматами квартир. Средняя площадь проданной квартиры в конце года лишь около 44 кв. м. Многие покупатели не имеют достаточно накоплений и старались вписаться в кредитный лимит (6 миллионов рублей). Часто такие сделки не связаны с решением текущих запросов семьи. Отложенный эффект таких решений будет заметен через несколько лет, хотя на рынке аренды он заметен уже сейчас», – пишет эксперт в своем телеграм-канале Reburg Ekb.

При этом Хорьков отмечает, что высокие результаты продаж на первичке по итогам 2025 года обеспечил не только ажиотаж вокруг семейной ипотеки. По его словам, застройщики смогли предложить покупателям широкий ассортимент квартир разных ценовых категорий.

«Средняя цена в экспозиции на протяжении года медленно повышалась (+9%) и концу 2025 года достигла 170 тысяч рублей за 1 кв. м. Рост показателя происходил как за счет пополнения рынка новыми, более дорогими квартирами, так и за счет планового повышения цен», – констатирует аналитик УПН. В отдельные периоды продавцы были вынуждены прибегать к дисконтам, чтобы заинтересовать покупателей. Но скидки, как правило, распространялись на ограниченный пул квартир и действовали непродолжительное время.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

