Ледовый городок в Историческом сквере сегодня работает последний день

Сегодня завершает свою работу ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ровно в полдень на площадке городка началась интерактивная программа для детей и взрослых. Посетители могут еще раз прокатиться с горок, на каруселях и сделать фото на память.

Работа городка завершится вечером «Ледовым штурмом». Покорить ледяную крепость могут профессионалы и любители.

Демонтаж ледового городка специалисты начнут в понедельник.

Напомним, темой новогоднего городка этого года был уральский рок.

Ранее в мэрии Екатеринбурга объяснили, почему ледовый городок в Историческом сквере будет работать только до 18 января: потому, что содержание праздничной площадки обходится слишком дорого. Основные затраты – это уборка территории, оплата электроэнергии, а также расходы на охрану.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube