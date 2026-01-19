На пост главы Каменска-Уральского претендуют трое

Закончился прием предложений о кандидатурах на пост главы Каменска-Уральского. В комиссию поступили документы на трех претендентов.

Как сообщили в департаменте информполитики, партия «Единая Россия» выдвинула действующего главу Алексея Герасимова, Совет муниципальных образований Свердловской области – Александр Шилова, Общественная палата Свердловской области – Михаила Мальцева.

Далее комиссия должна отобрать и предложить губернатору не менее двух кандидатов. Затем губернатор, в свою очередь, тоже отберет из них не менее двух кандидатов и предложит их городской думе Каменска-Уральского, которая и сделает окончательный выбор. Вся процедура должна завершиться не позднее 17 марта 2026 года, когда истечет нынешний срок полномочий Алексея Герасимова, вступившего в должность 17 марта 2021 года.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

