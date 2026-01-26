В Ревде предложили вернуть прямые выборы мэра

В Ревде, как и в других городах Свердловской области, сейчас идет процесс внесения изменений в устав города – там должна быть прописана новая схема избрания главы (по представлению губернатора).

Однако, как сообщает «Ревда-инфо», местный активист Сергей Калашников внес на рассмотрение гордумы другую поправку – о всенародном избрании мэра. Впрочем, его предложение ожидаемо не прошло. Юрист гордумы Валентина Бочкарева заявила, что поправка Калашникова не пройдет регистрацию в Минюсте, так как противоречит новому областному закону об избрании глав.

На заседание думы, которое состоится в среду, 28 января, поправки Устава вынесут без предложения Сергея Калашникова.

Как уже писал «Новый День», областной закон о новой схеме избрания глав свердловских городов был принят осенью прошлого года. Сейчас в соответствии с ним идет процедура избрания мэра Екатеринбурга. В финальную часть конкурса вышли трое претендентов. Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес на рассмотрение Екатеринбургской думы кандидатуры действующего мэра Алексея Орлова, депутата заксо Екатерины Есиной и директора Института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой. Депутаты заслушают презентации кандидатов и примут окончательное решение, кто станет мэром, на заседании 10 февраля.

Ревда, Елена Владимирова

