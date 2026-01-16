Главу Екатеринбурга выберут из троих кандидатов: Орлову будут противостоять две женщины

В финальную часть конкурса на должность главы Екатеринбурга вышли трое претендентов. Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес на рассмотрение Екатеринбургской думы кандидатуры действующего мэра Алексея Орлова, депутата заксо Екатерины Есиной и директора Института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой. Об этом сообщает пресс-служба городской думы. Депутаты заслушают презентации кандидатов и примут окончательное решение, кто станет мэром, на заседании 10 февраля.

Напомним, конкурсные выборы главы Екатеринбурга проходят по новой схеме. Всего было подано семь заявок. Конкурсная комиссия отсеяла двух претендентов – члена избиркома от «Новых людей» Ирину Виноградову и участника СВО Владимира Кузнецова, которого выдвинула ЛДПР, а еще раньше – самовыдвиженца Жаргала Сушкеева. Из четырех кандидатов губернатор отобрал троих, в финальную часть не прошел мэр Сысерти Дмитрий Нисковских.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

