Черная пантера из Екатеринбурга улетела на ПМЖ в Алматы (ФОТО)

Молодая черная пантера Кара, которая родилась в прошлом году в Екатеринбургском зоопарке, уехала жить в Казахстан.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, на днях Кара улетела рейсом авиакомпании Red Wings в Алматы, где поселится в местном зоопарке.

Кара родилась в мае 2025 года. Как и ее мать Шилка, она меланист – имеет более темную по сравнению с другими особями этого вида окраску. Дальневосточный леопард имеет охранный статус «Вид на грани исчезновения» и внесен в Красную книгу России.

Кара уехала в Алматы по обмену. Взамен в Екатеринбургский зоопарк передали самца гималайского медведя по кличке Айсар и самку тяньшанского (белокоготного) медведя Алму.

Екатеринбург, Елена Владимирова

